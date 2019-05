"Viele Fehler von draußen": Kramaric kritisiert Nagelsmann

Auslegung der Handregel

Nach Fehlentscheidungen: Videobeweis verliert an Akzeptanz

"Es sind Menschen, keine Maschinen." So verteidigt Videobeweis-Chef Jochen Drees im Fernsehen die Bundesliga-Schiedsrichter und ihre Assistenten in Köln. Das Dauerärgernis Handspiel erlebt am Wochenende in den Stadien einen neuen Höhepunkt.