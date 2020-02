vor 2 Min.

Volland bei England nicht abgeneigt: "Würde mir liegen"

Könnte sich einen Wechsel in die Premier League vorstellen: Kevin Volland.

Bayer Leverkusens Torjäger Kevin Volland kann sich einen Wechsel nach England vorstellen.

"Die Premier League ist für mich eine sehr interessante Liga. Das Tempo ist extrem hoch, die Liga erfordert viel Laufbereitschaft - das würde mir schon liegen", sagte der 27-Jährige bei Sport1. Vollands Vertrag läuft 2021 in Leverkusen aus, der Stürmer hält einen Verbleib unterm Bayer-Kreuz für durchaus möglich: "Ich bin auch nicht der Typ, der sagt: ich muss unbedingt noch mal in England, Italien oder Spanien spielen. Ich fühle mich in Leverkusen sehr wohl und lasse alles offen." Volland ist mit neun Toren Leverkusens bester Torschütze, zuletzt traf er zweimal beim 4:3 gegen Borussia Dortmund.

Auch für die Olympia-Auswahl beim Turnier in Tokio ist er ein Kandidat. "Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Es ist sicher eine gute Erfahrung. Das Niveau ist auch gut, das sah man schon am letzten Turnier, an dem die Bender-Zwillinge teilgenommen haben", betonte Volland. (dpa)

