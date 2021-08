Davies und Coman zurück im Bayern-Teamtraining

Der FC Bayern München ist mit Alphonso Davies und Kingsley Coman in die letzte Vorbereitungswoche auf den Bundesliga-Auftakt gestartet.

Davies hatte sich Mitte Juli bei der kanadischen Fußball-Nationalmannschaft einen Außenbandriss im linken Sprunggelenk zugezogen und trainierte laut Club-Angaben erstmals wieder mit der Mannschaft. Coman kehrte zum Team zurück, nachdem er zuletzt wegen einer Prellung nur individuell trainieren konnte.

Franzosen fehlen

Laut Medien fehlten die französischen Weltmeister Lucas Hernández und Corentin Tolisso noch bei der Einheit. Hernández ist nach einer Knieverletzung auf dem Weg zum Comeback. Tolisso arbeitet nach der häuslichen Isolation aufgrund eines positiven Corona-Tests an seiner Fitness. Der später in die Vorbereitung eingestiegene Joshua Kimmich trainierte am Montag ebenfalls auf einem Nebenplatz.

Die Münchner, deren Pokalspiel gegen den Bremer SV coronabedingt ausgefallen war, fühlen sich bereit für den Liga-Start am Freitag (20.30 Uhr). Dann sind die Bayern bei Borussia Mönchengladbach zu Gast.

"Du musst das erste Spiel in Gladbach gewinnen und idealerweise den Supercup. Dann sind die Fans auch ganz wohlgesonnen. Dann können wir angreifen", sagte der neue Trainer Julian Nagelsmann. Im Spiel um den ersten Titel der Saison müssen die Münchner am 17. August in Dortmund gegen den BVB antreten.

