19:10 Uhr

Werder-Torwart Pavlenka geht es besser - keine Brüche Bundesliga

Werder Bremens Torwart Jiri Pavlenka ist im Fußball-Bundesligaspiel bei Eintracht Frankfurt nicht schwerwiegend verletzt worden.

"Die wichtigste Nachricht ist, dass er ansprechbar ist und sich keine Brüche zugezogen hat", erklärte Werder-Trainer Florian Kohfeldt. Der 26 Jahre alte tschechische Keeper war in der 53. Minute bei einem Zusammenprall mit dem Eintracht-Profi Mihat Gacinovic am Kopf verletzt worden, musste ausgewechselt und in ein Krankenhaus gebracht werden.

"Er wird noch eine Nacht zur Beobachtung in Frankfurt im Krankenhaus bleiben. Wahrscheinlich ist es nur eine Gehirnerschütterung", sagte Bremens Manager Frank Baumann. Pavlenka soll am Sonntag in die Hansestadt zurückkehren können. (dpa)

