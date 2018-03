vor 41 Min.

Werder verlängert mit Fußball-Profi Bargfrede Bundesliga

Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat den im Sommer auslaufenden Vertrag mit Mittelfeldspieler Philipp Bargfrede verlängert.

Dies teilte der Club mit.

Über die Vertragslaufzeit machten die Hanseaten keine Angaben. "Er ist seit Jahren absoluter Leistungsträger in der Mannschaft und soll auch in den kommenden Jahren eine wichtige Säule der Mannschaft sein", wird Werders Sportchef Frank Baumann in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Zudem wird das Eigengewächs auch nach der Profi-Karriere dem Verein treu bleiben. "Philipp erhält bei uns einen Anschlussvertrag und wird ein Trainee-Programm durchlaufen. Wann das genau sein wird und in welchem Bereich er es dann absolvieren wird, ist jedoch noch offen", teilte Baumann mit. "Erst einmal möchte ich noch ein wenig auf dem Platz stehen und zur positiven sportlichen Entwicklung beitragen", ergänzte Bargfrede.

Der in Zeven bei Bremen aufgewachsene Profi wechselte bereits in der Jugend an die Weser und bestritt bislang 169 Bundesliga-Spiele. In der Vergangenheit verpasste der 29-Jährige aufgrund schwerwiegender Verletzungen eine Vielzahl an Spielen. In dieser Saison kam der frühere U21-Nationalspieler in 21 Begegnungen zum Einsatz und erzielte einen Treffer. (dpa)

Mitteilung Werder Bremen

