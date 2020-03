vor 35 Min.

Wie können sich Stadionbesucher vor dem Coronavirus schützen?

Die Spiele der Fußball-Bundesliga finden an diesem Wochenende trotz Coronavirus statt. Der FCA muss zum Auswärtsspiel nach München. Worauf sollten Fans achten?

Von Tim Frehler

Zahlreiche Messen sind bereits abgesagt. In der Schweiz finden wegen des Coronavirus bis April keine Profi-Fußballspiele mehr statt. Die deutsche Bundesliga zeigt sich davon aber noch recht unbekümmert: Der Borussen-Gipfel zwischen Dortmund und Mänchengladbach wird jedenfalls am Samstag ausgetragen - und das, obwohl der Kreis Heinsberg, in dem zahlreiche Menschen infiziert sind, nur etwa zehn Kilometer vom Gladbacher Borussia-Park entfernt liegt. Virologen wie Christian Drosten von der Berliner Charité sehen das kritisch. Hartgesottene Fans werden sich vom Virus aber wohl nicht den Stadionbesuch verderben lassen.

Wie können sie sich trotzdem schützen und gibt es spezielle Vorkehrungen vor dem Spiel Bayern gegen den FC Augsburg?

Trotz Coronavirus: Bundesligaspiele finden statt

Deutschlands zentrale Behörde für Krankheitsüberwachung- und prävention ist das Robert-Koch-Institut (RKI). Die Experten raten den Verantwortlichen vor Ort zu einer sorgfältigen Abwägung der Risiken. Ein Knackpunkt dabei: die Belüftung. Veranstaltungen in geschlossenen Räumen und bei schlechter Belüftung gelten als zusätzliche Risikofaktoren. Doch nur weil ein Fußballspiel unter freiem Himmel stattfindet, bedeutet das nicht, dass dort kein Infektionsrisiko besteht. Schließlich kommt dort eine große Zahl an Menschen zusammen, die Kontaktmöglichkeiten sind hoch. Außerdem dauert ein Fußballspiel relativ lange - noch ein Risikofaktor.

Was also tun? Grundsätzlich gilt: regelmäßig Händewaschen, in die Armbeuge niesen und Abstand zu Erkrankten erhalten. Das empfiehlt auch der FC Bayern in einer Meldung vom Freitag, die sich auf das kommende Bundesligaspiel gegen den FC Augsburg am Sonntag bezieht. Alle WC-Anlagen der Allianz Arena seien daher mit zusätzlichen Seifen- und Desinfektionsspendern ausgestattet. Außerdem fordert der Verein Personen mit Krankheitssymptomen, Reiserückkehrer sowie Personen aus Risikogebieten auf, von einem Stadionbesuch abzusehen. Seit Freitag zählt auch Südtirol zu den Risikogebieten. Die Stadt Augsburg empfiehlt chronisch Kranken oder älteren Menschen, größere Menschenansammlungen zu meiden.

Wegen Coronavirus-Gefahr: Beim Torjubel lieber nicht umarmen

Dass das Bayernderby eventuell doch noch abgesagt werden könnte, ist aber im Moment nicht zu befürchten. Es werde "wie geplant am kommenden Sonntag um 15.30 Uhr stattfinden", teilt der FC Bayern mit.

Wer dann einmal im Stadion ist, sollte beim Torjubel jedenfalls auf innige Umarmungen lieber verzichten. Denn eine "enge Interaktion" ist laut RKI ebenfalls ein Risikofaktor. Gleiches gilt für die Fahrt mit der U-Bahn zum Stadion. Auch dort drängen sich Menschenmassen auf engem Raum mit schlechter Belüftung. Letztendlich bleiben Großveranstaltungen wie Fußballspiele also immer mit einem Infektionsrisiko verbunden. Das lässt sich zwar minimieren, nicht aber komplett ausschalten.

