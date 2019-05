Youngster Matondo bestreitet Zwischenfall im Flugzeug

Nach der Jobgarantie für den Trainer stehen weitere Entscheidungen beim Personal des FC Bayern an. Kommt Sané? Oder Werner? Geht James? Wann wechselt Boateng? Präsident Hoeneß legt sich in einer Frage nicht fest. Vorstandschef Rummenigge möchte eines nicht.

3,2 Treffer pro Spiel

Bundesliga hat torreichste Saison seit 32 Jahren hinter sich

In der Bundesliga gab es in der abgelaufenen Spielzeit so viele Tore wie seit 32 Jahren nicht mehr.