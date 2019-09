10:14 Uhr

Zehn Saisontore: Lewandowski so treffsicher wie niemand

Traf zum zehnten Mal in dieser Bundesligasaison: Bayerns Stürmerstar Robert Lewandowski.

Robert Lewandowski zeigte am Samstag seine bislang schwächste Saisonleistung.

Doch selbst außer Form war der Pole beim 3:2-Sieg von Bayern München beim SC Paderborn treffsicher und erzielte sein zehntes Saisontor.

Damit stellte der Dauerknipser einen Rekord auf. Noch kein Profi vor ihm war in der Fußball-Bundesliga nach sechs Spieltagen so erfolgreich wie der 31 Jahre alte Angreifer. Lewandowski zog an dem prominenten Quartett Jupp Heynckes, Gerd Müller, Peter Meyer und Lothar Emmerich vorbei, die nach sechs Spieltagen jeweils neun Mal getroffen hatten. (dpa)

Meldung auf Bayern-Homepage

Themen folgen