Wirtz bedankt sich für Genesungswünsche: "Gibt mir Kraft"

Nationalspieler Florian Wirtz hat sich für zahlreiche Genesungswünsche nach seinem Kreuzbandriss bedankt.

"Vielen Dank für all die Genesungswünsche, Nachrichten und Anrufe, die mich in den letzten Stunden erreicht haben", war am Montag vom 18-Jährigen bei Instagram zu lesen.

"Es tut gut zu wissen und gibt mir Kraft, dass so viele an mich denken!" Wirtz hatte sich beim 0:1 mit Bayer Leverkusen am Sonntag gegen den 1. FC Köln einen Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie zugezogen und wird monatelang ausfallen.

© dpa-infocom, dpa:220314-99-518591/2 (dpa)