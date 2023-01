Augsburg macht ersten Winterzugang perfekt: Talent Engels da

Der FC Augsburg hat seinen ersten Wintertransfer perfekt gemacht.

Der Fußball-Bundesligist gab zum Trainingsstart der Profis die Verpflichtung des belgischen U19-Nationalspielers Arne Engels bekannt.

Der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler kommt vom belgischen Zweitligisten Club NXT, der zur Jugend-Akademie des FC Brügge gehört. Nach den sportmedizinischen Untersuchungen unterschrieb der Offensivspieler, der bevorzugt auf der rechten Außenbahn agiert, einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027, wie der FCA mitteilte. Engels soll gleich an diesem Mittwoch mit ins Trainingslager der Augsburger nach Algorfa in Spanien reisen und Trainer Enrico Maaßen damit in der Vorbereitung auf die weitere Bundesliga-Saison zur Verfügung stehen.

Über die Ablösemodalitäten haben beide Vereine nach FCA-Angaben Stillschweigen vereinbart. Nach einem Bericht der "Augsburger Allgemeinen" zahlen die Augsburger 100.000 Euro an den FC Brügge, bei dem Engels unter Vertrag stand.

Nach einer Ausleihe zu Real Salt Lake ist auch Angreifer Sergio Cordova wieder zurück beim FC Augsburg. Der 25 Jahre alte Angreifer aus Venezuela spielte zuletzt für Real Salt Lake City in der Major League Soccer. Er steht in Augsburg noch bis zum 30. Juni 2025 unter Vertrag. Seine sportliche Zukunft ist aber offen.

(dpa)