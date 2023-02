Augsburg nach Transfer-Offensive: "Richtig Feuer und Hunger"

Der FC Augsburg war als Einkäufer aktiver als jeder andere Fußball-Bundesligist in der Winterpause. Sieben neue Spieler sorgen für "richtig Feuer, richtig Hunger", wie der Trainer betont.

Nach einer großen Transfertour verspürt Trainer Enrico Maaßen "frischen Wind" beim FC Augsburg.

"Man hebt den Konkurrenzkampf untereinander. Jeder sieht, es ist richtig Feuer, richtig Hunger im Team. Das freut natürlich jeden", sagte der Coach des schwäbischen Fußball-Bundesligisten vor dem Heimspiel gegen Bayer Leverkusen an diesem Freitag (20.30 Uhr/ DAZN). "Wenn man sieht, wie die neuen Jungs uns sofort helfen, dann haben wir viel richtig gemacht."

Sieben neue Spieler verpflichteten die Augsburger in der Winterpause, mehr als jeder andere Club aus der Liga. Fünf Profis wurden verkauft oder verliehen. Neu im Team sind Renato Veiga (19), Nathanael Mbuku (20), Arne Engels (19), Dion Beljo (20), David Colina (22), Irvin Cardona (25) und Kelvin Yeboah (22), für die der FCA rund vier Millionen Euro an Ablösen bezahlte. Die größte Einnahme war der Verkauf von Ecuadors WM-Teilnehmer Carlos Gruezo für mehr als 2,5 Millionen Euro in die USA, dazu wurde Florian Niederlechner für eine geschätzte halbe Million an Hertha BSC abgegeben.

Verzichten muss der Tabellen-14. gegen den Tabellen-9. aus dem Rheinland auf die verletzten Cardona und Ruben Vargas verzichten. Ermedin Demirovic fehlt gelb-gesperrt. Die bereits länger verletzten Iago und Reece Oxford erwartet er bald wieder zurück. Auch der bereits zweimal wieder eingewechselte Niklas Dorsch macht nach seinem Mittelfußbruch weiter Fortschritte.

(dpa)