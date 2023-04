Augsburg will Berisha fest verpflichten

Der FC Augsburg hat erneut bekräftigt, beim gerade zum Fußball-Nationalspieler aufgestiegenen Angreifer Mergim Berisha die Kauftoption ziehen zu wollen.

"Ich gehe ganz stark davon aus, dass wir ihn fest verpflichten werden. Wir wollen mit Mergim gemeinsam den nächsten Schritt gehen", sagte FCA-Trainer Enrico Maaßen beim TV-Sender Bild. Die Kaufoption für Berisha soll dem Vernehmen nach etwa vier Millionen Euro betragen.

Berisha ist mit neun Treffern der erfolgreichste Augsburger Torschütze in der laufenden Saison. In den Länderspielen gegen Peru und Belgien kam der 24-Jährige im März erstmals im A-Nationalteam zum Einsatz. "Ich bin sehr froh, wie sich Mergim entwickelt hat. Ich glaube aber, dass da noch eine Menge möglich ist in Sachen Entwicklung", sagte Maaßen und lobte die "herausragenden Abschlussqualitäten" seines Mittelstürmers.

Die Augsburger hatten Berisha im August vom türkischen Club Fenerbahce Istanbul ausgeliehen. Der U21-Europameister aus Berchtesgaden ist Stammspieler unter Maaßen.

(dpa)