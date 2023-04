Baumgart stellt baldige Rückkehr von Andersson in Aussicht

Nach sechs sieglosen Spielen mit einem einzigen erzielten Treffer benötigt Fußball-Bundesligist 1.

FC Köln dringend ein Erfolgserlebnis und viel mehr Torgefahr.

"Wir sehen schon, dass wir einige Sachen besser machen müssen", befand Trainer Steffen Baumgart vor dem Bundesliga-Duell beim Tabellennachbarn FC Augsburg am Samstag (15.30/Sky). Die zuletzt magere Torausbeute kann sich der Trainer bisweilen nicht erklären. "Was wir im Training zeigen, ist nicht immer das, was wir auf dem Platz zeigen", erklärte der FC-Coach." Die Trainingseinheiten seien gut, das Team sehr konzentriert.

Möglicherweise hat Baumgart sogar bald wieder eine personelle Alternative im Angriff. Sebastian Andersson steht nach einer schweren Knieverletzung wieder im Aufbautraining. "Nächste Woche können wir schauen, ob er es wieder in den Kader schafft. Es sieht aber sehr gut aus", sagte der Kölner Trainer, der ansonsten für die Partie in Augsburg alle Spieler beisammen hat.

(dpa)