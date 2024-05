Bayern-Profis Boey und Sarr zurück im Mannschaftstraining

Bouna Sarr darf bei seinem Abschied vom FC Bayern noch auf ein paar Minütchen auf dem Platz hoffen. Auch ein Winter-Neuzugang ist wieder im Mannschaftstraining.

Sacha Boey und Bouna Sarr sind nach ihren Verletzungspausen ins Mannschaftstraining des FC Bayern München zurückgekehrt.

Boey fehlte den Münchnern seit März aufgrund eines Muskelbündelrisses im linken, hinteren Oberschenkel. Sarr hatte sich Ende November letzten Jahres einen Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie zugezogen. Beide trainierten laut Club wieder mit den Teamkollegen. Der FC Bayern empfängt am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) den VfL Wolfsburg.

Rechtsverteidiger Boey war in der Winterpause für rund 30 Millionen Euro von Galatasaray Istanbul zu den Münchnern gewechselt. Der Franzose kam bislang zweimal in der Fußball-Bundesliga für die Bayern zum Einsatz. Sein Vertrag läuft bis zum 30. Juni 2028. Er hofft auf einen Neustart in der kommenden Saison.

Dann wird Sarr nicht mehr im Kader stehen. Der Vertrag des Rechtsverteidigers läuft am Saisonende aus. Der 32-Jährige lief in seinen knapp vier Jahren in 33 Pflichtspielen für die Münchner auf. Der Senegalese war für rund acht Millionen Euro von Olympique Marseille zum FC Bayern gewechselt.

(dpa)