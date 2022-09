Bayern-Sportvorstand Salihamidzic verteidigt Mané

Sportvorstand Hasan Salihamidzic vom FC Bayern München stärkt den zuletzt wenig erfolgreichen Neuzugang Sadio Mané den Rücken.

"Sadio braucht noch ein bisschen Zeit, er muss sich gewöhnen, auch an die Bundesliga, aber das wird er", sagte der 45-Jährige der "Sport Bild". "Ich weiß, wie das ist, als Neuer in einem Team anzukommen, in einem anderen Land, einer anderen Stadt, einer etwas anderen Fußballkultur." Salihamidzic sagte weiter: "Sadio ist in diesem Prozess, alles wird ihm bald vertrauter sein, und das werden wir bald auch auf dem Platz sehen."

Der im Sommer vom FC Liverpool für 32 Millionen Euro verpflichtete 30-jährige Stürmer schoss in den ersten sechs Pflichtspielen fünf Tore, zuletzt blieb er allerdings in fünf Partien ohne Treffer.

(dpa)