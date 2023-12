"Bild": Ex-VfB-Profi Kalajdzic will nach Frankfurt wechseln

Bereits seit einigen Tagen wird über ein Interesse von Eintracht Frankfurt am früheren Stuttgarter Sasa Kalajdzic spekuliert. Nun soll der Stürmer eine Entscheidung getroffen haben.

Der frühere Stuttgarter Bundesliga-Stürmer Sasa Kalajdzic will einem Medienbericht zufolge zu Eintracht Frankfurt wechseln.

Der 26 Jahre alte Österreicher habe sich trotz anderer Interessenten für einen Transfer zum hessischen Fußball-Bundesligisten entschieden, meldete die "Bild"-Zeitung. Zuvor hatte es immer wieder Gerüchte über ein Interesse der Eintracht an dem zwei Meter großen Mittelstürmer gegeben.

Eintracht sucht nach Kolo-Muani-Abgang Stürmer

Kalajdzic war 2022 nach drei Jahren in Stuttgart zu den Wolverhampton Wanderers in die englische Premier League gewechselt. Dort kam der österreichische Nationalspieler allerdings in dieser Saison erst zu elf Kurzeinsätzen, zumeist wurde er eingewechselt. Dabei gelangen Kalajdzic zwei Tore. Offen ist noch, ob der Offensivspieler zunächst auf Leihbasis nach Hessen kommen könnte und ob sich die Clubs bereits auf eine Ablöse geeinigt haben.

Bei der Eintracht ist nach dem Abgang des Franzosen Randal Kolo Muani zu Paris Saint-Germain im vergangenen Sommer in dieser Saison bislang Omar Marmoush mit sieben Treffern bester Bundesliga-Torschütze. Der im Sommer von Hertha BSC verpflichtete Jessic Ngankam enttäuschte dagegen zumeist und ist noch ohne Bundesliga-Tor für Frankfurt. Er gilt daher Berichten zufolge als möglicher Kandidat für eine Ausleihe.

(dpa)