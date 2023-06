BVB-Star Haller wird in seiner Heimat Stadion-Namensgeber

Sébastien Haller vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund wird in Frankreich eine besondere Ehre zuteil.

Das Stadion seines Heimatvereins FC Olympique de Vigneux trägt zukünftig den Namen "Stade Sébastien Haller". Das teilten Vertreter der Gemeinde Vigneux-sur-Seine und der 28 Jahre alte Stürmerstar auf ihren Instagram-Accounts in einer Videobotschaft mit. Die "Ruhr Nachrichten" hatten zunächst davon berichtet.

Die gut 30.000 Einwohner zählende Gemeinde Vigneux-sur-Seine liegt im südlichen Ballungsraum von Paris, wo der ivorische Nationalspieler in seiner Kindheit zwischen 2003 und 2005 die ersten Schritte im Fußball machte. Die Gemeinde würdigt mit der Stadion-Namensgebung die außergewöhnlichen sportlichen Leistungen in der Bundesliga bei Eintracht Frankfurt und in Dortmund sowie die Vorbildfunktion Hallers.

Bei dem Offensivstar war nach seinem Wechsel von Ajax Amsterdam zur Borussia im vergangenen Sommer eine Hodenkrebserkrankung diagnostiziert worden. Nach Operationen und Chemotherapien hatte er sich zurückgekämpft.

Am 24. Juni findet die Feier zur Namensgebung im Stadion statt - natürlich mit Sébastien Haller. "Es ist eine große Ehre und großer Stolz, den ich gerne mit Euch teilen möchte. Zögert nicht, an diesem Feiertag mit Euren Familien zu kommen. Es werden viele Überraschungen auf Euch warten", sagte Haller in dem Instagram-Video.

(dpa)