Darmstadt verpflichtet VfB-Leihgabe Maglica

Bundesliga-Aufsteiger Darmstadt 98 hat den vom VfB Stuttgart bis zum Saisonende ausgeliehenen Abwehrspieler Matej Maglica fest verpflichtet.

Der 25 Jahre alte Kroate erhält bei den Hessen einen Vertrag bis zum Sommer 2027. Dies teilte Darmstadts Sportlicher Leiter Carsten Wehlmann auf der Mitgliederversammlung des Vereins mit.

Maglica absolvierte für den Fußball-Bundesligisten bisher neun Pflichtspiele, in denen er ein Tor erzielte. "Matej hat seine Qualitäten unter Beweis gestellt und gezeigt, dass er sich bei uns noch weiterentwickeln kann. Wir freuen uns, dass er sich so gut integriert hat und sportlich unsere in ihn gesteckten Erwartungen erfüllt", sagte Wehlmann.

(dpa)