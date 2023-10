Darmstadts Mehlem nach 0:8: "Spaß gemacht hat's"

Aufsteiger Darmstadt kriegt in München nach einer starken ersten Hälfte eine "Riesenrutsche" verpasst. Trotzdem war es ein besonderes Erlebnis in der Allianz Arena.

Marvin Mehlem verblüffte nach der höchsten Niederlage des SV Darmstadt 98 in der Fußball-Bundesliga mit seinem Resümee. "Spaß gemacht hat's", sagte der 26-Jährige nach dem 0:8 des Aufsteigers in München gegen den FC Bayern. Er meinte damit vor allem die torlose erste Hälfte. Erst in Unterzahl ging sein Team unter.

"Ich bin stolz auf unsere Mannschaft, wie wir in der ersten Hälfte gespielt haben", sagte Mehlem. Der Mittelfeldspieler besaß sogar die Chance zum Führungstor, aber er konnte Manuel Neuer im Bayern-Tor im eins gegen eins nicht überwinden.

"Einfach eine andere Liga"

"Du darfst nicht acht Stück kriegen", haderte der in der ersten Spielhälfte noch mehrfach klasse haltende Torwart Marcel Schuhen. "Aber wir haben noch nie gegen so eine gute Mannschaft gespielt. Das ist einfach eine andere Liga. Es war klar, dass wir auch mal einen auf die Nuss kriegen." Er äußerte die Hoffnung, dass sich das Allianz-Arena-Erlebnis in einem Jahr wiederhole.

Trainer Torsten Lieberknecht fiel es auch schwer, die Klatsche einzuordnen. "Hier haben auch schon einige Mannschaften mit elf Mann eine Riesenrutsche bekommen", bemerkte er. Nach der Pause hätten die Bayern bei seinem Team "den Stecker gezogen. Da habe ich mitgelitten mit meiner Mannschaft." Einen Knacks befürchtet Lieberknecht nicht: "Wir werden die Wunden lecken und weiter Gas geben."

Und das schon am Freitag im Heimspiel gegen den VfL Bochum. Er werde in der Aufarbeitung des Spiels in München das Positive betonen: "Die erste Halbzeit war von uns mutig und richtig gut. Wir haben eine Mannschaft gesehen, die den Bayern Probleme bereitet hat."

