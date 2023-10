Darmstädter Gjasula und Maglica für je zwei Spiele gesperrt

Bundesliga-Aufsteiger Darmstadt 98 muss jeweils zwei Spiele auf Gjasula und Maglica verzichten. Die Hessen spielen am Freitag gegen den VfL Bochum.

Bundesliga-Aufsteiger SV Darmstadt 98 muss auf Klaus Gjasula und Matej Maglica in den kommenden beiden Pflichtspielen verzichten.

Das DFB-Sportgericht hat die beiden Fußballprofis wegen unsportlichen Verhaltens in der Partie beim Rekordmeister Bayern München gesperrt, teilte der Deutsche Fußball-Bund mit. Gjasula war in der 21. Minute, Maglica in der 41. Minute der Begegnung in München von Schiedsrichter Martin Petersen des Feldes verwiesen worden. Die Darmstädter spielen am Freitag gegen den VfL Bochum.

(dpa)