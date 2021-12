Eintracht Frankfurt will mit Hasebe verlängern

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt will laut einem Bericht der "Bild-Zeitung" noch einmal mit Routinier Makoto Hasebe verlängern.

Der zum Saisonende auslaufende Vertrag des 37 Jahre alten Defensivallrounders solle "in den nächsten Monaten" fixiert werden, schrieb das Blatt am Freitag. "Makoto ist Vorbild für jeden unserer Spieler. Wie wichtig er als Persönlichkeit in der Mannschaft ist, sieht man schon daran, mit welcher Ruhe er unsere jungen Wilden auf dem Platz geführt hat", sagte Sportvorstand Markus Krösche.

Hasebe ist seit 2014 in Frankfurt und spielte vorher auch für den VfL Wolfsburg und den 1. FC Nürnberg. Am vergangenen Samstag absolvierte er im Rhein-Main-Derby gegen den FSV Mainz 05 (1:0) sein 200. Bundesliga-Spiel für den hessischen Bundesliga-Club.

