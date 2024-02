Eintracht in Köln ohne Marmoush und Pacho

Eintracht Frankfurt muss in Köln auf zwei Leistungsträger verzichten. Noch keine Option ist der am Donnerstag perfekt gemachte Top-Transfer.

Eintracht Frankfurt muss im Bundesliga-Gastspiel beim 1. FC Köln auf den erkrankten Stürmer Omar Marmoush und den gesperrten Abwehrspieler Willian Pacho verzichten.

"Omar hat sich leider eine Erkältung mit Fieber eingefangen. Er ist immer noch in Ägypten und dort in Behandlung. Wir hätten ihn gern dabeigehabt, erwarten ihn aber am Sonntag zurück und hoffen, dass er nächste Woche wieder ins Training einsteigen kann", sagte Eintracht-Trainer Dino Toppmöller.

Noch keine Option für die Partie am Samstag (18.30 Uhr/Sky) ist der kurz vor dem Ende des Transferfensters verpflichtete Stürmer Hugo Ekitike, den der hessische Fußball-Bundesligist am Donnerstagabend von Paris Saint-Germain bis zum Saisonende ausgeliehen hatte. "Wir sind froh, dass das noch geklappt hat. Aber er hat in dieser Saison erst acht Minuten gespielt und in den vergangenen Wochen kein Training gehabt. Wir müssen schauen, dass wir ihn schnellstmöglich in eine Form bringen, in der er uns weiterhelfen kann", sagte Toppmöller.

