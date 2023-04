Ex-Leverkusen Coach Seoane traut Wirtz den Ballon d'Or zu

Vor rund einem halben Jahr wurde Gerardo Seoane bei Bayer Leverkusen beurlaubt. Der Trainer hat seinen Frieden damit geschlossen. Und traut Ex-Spieler Florian Wirtz und Nachfolger Xabi Alonso viel zu.

Der ehemalige Leverkusen-Trainer Gerardo Seoane traut Fußball-Nationalspieler Florian Wirtz früher oder später die Wahl zum Weltfußballer zu.

"Irgendwann wird Florian beim Ballon d‘Or ganz vorne sitzen und vielleicht sogar strahlender Gewinner sein", sagte der Schweizer, der Wirtz bei Bayer Leverkusen trainierte, Sport1: "Florian hat diese Genialität. Er kann Spiele in richtige Bahnen lenken. Wirtz hat alle Qualitäten vom Torschuss, Assist, Dribbling. Seine Verletzung hat ihn gebremst, aber nicht abgebremst. Er wird seinen Weg gehen." Wirtz hatte im März 2022 einen Kreuzbandriss erlitten, zuletzt aber wieder mit starken Leistungen überzeugt.

Seoane freut sich für Bayer-Team

Seinem Nachfolger Xabi Alonso traut der Schweizer Seoane eine große Karriere als Coach zu. "Er ist eine Persönlichkeit, der eine große Trainerkarriere bevorsteht", sagte der 44-Jährige: "Mich freut es, dass er die Mannschaft in die Spur bekommen und die Aufholjagd gestartet hat. Ich freue mich auch für das Team und den gesamten Club." Seoane hatte Leverkusen im Vorjahr mit der stärksten Rückrunde der Vereinsgeschichte in die Champions League geführt, war aber im Oktober auf Rang 17 in der Bundesliga beurlaubt worden. Inzwischen ist Bayer Sechster und spielt am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) bei Union Saint-Gilloise um den Einzug ins Halbfinale der Europa League.

Insgesamt schaue er "auf eine sehr schöne Zeit bei Bayer zurück", sagte Seoane. Die Erfahrung des Scheiterns sei zudem eine wichtige. "Eine Niederlage ist auch dafür da, dir aufzuzeigen, dass nicht alles perfekt ist und es Raum für Verbesserung gibt. So eine schwierige Phase wie in Leverkusen macht etwas mit dir, auch menschlich", sagte er: "Es ist eine schwierige Situation, besonders wenn man eine harmonische Zusammenarbeit im Club hatte. Dann ist ein Aus schmerzhaft! Es war aber eine Erfahrung im Job, die mich auch im Leben weiterbringt." Inzwischen sei er auch "bereit für eine neue Herausforderung".

(dpa)