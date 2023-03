FC Bayern: Hernández nimmt Lauftraining auf

Abwehrspieler Lucas Hernández (27) hat beim FC Bayern München die nächste Etappe auf dem noch langen Weg zu einem Comeback erreicht.

Der französische Fußball-Nationalspieler konnte erstmals nach seinem Kreuzbandriss im rechten Knie wieder eine Laufeinheit auf dem Trainingsgelände absolvieren. Hernández hatte sich bei der Weltmeisterschaft in Katar im Spiel gegen Australien (4:1) am 22. November die schwere Knieverletzung zugezogen. Diese Saison ist für ihn gelaufen.

Am Mittwochabend hatte Hernández an der Seite des ebenfalls noch länger ausfallenden Torhüters Manuel Neuer (Beinbruch) auf der Tribüne der Allianz Arena das 2:0 der Bayern in der Champions League gegen Paris Saint-Germain verfolgt.

