Frankfurt bangt um Einsatz von Kamada - Glasner war in Köln

Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt bangt um den Einsatz des japanischen Nationalspielers Daichi Kamada.

Der 26-Jährige sei krank und für das Spiel gegen den 1. FC Köln am Sonntag (15.30 Uhr/ DAZN) fraglich, sagte Cheftrainer Oliver Glasner.

Bei Abwehrspieler Almamy Touré bestätigte Glasner, dass es sich um einen Ausfall von mehr als zwei Monaten handle. "Wer unseren Terminplan kennt, weiß: In drei Monaten ist Winterpause. Wir hoffen, dass es etwas schneller geht und er noch ein paar Spiele machen kann", sagte der Österreicher.

Bundesliga-Gegner Köln hatte am Donnerstagabend eine bittere 1:2-Niederlage gegen Fehérvár FC in der Conference-League-Quali hinnehmen müssen. Glasner war für das Spiel nach Köln gereist. "Ich habe die Europa-Stimmung in Köln genossen. Es ist vielleicht die zweitbeste Stimmung - nach hier", sagte Glasner. Die Marschroute der Eintracht sei nach nur einem Punkt aus zwei Spielen klar: Man wolle den ersten Saisonsieg in der Liga.

(dpa)