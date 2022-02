Freiburgs Trainer Streich will keine Meister-Playoffs

Trainer Christian Streich vom SC Freiburg lehnt Meister-Playoffs in der Fußball-Bundesliga ab.

"Ich finde, dass derjenige, der nach 34 Spielen die meisten Punkte hat, auch Meister werden sollte", sagte Streich. Er könne zwar verstehen, dass es immer mal wieder Überlegungen gebe, wie man die Liga attraktiver machen könnte. Aber er finde "die Meisterschaft in dem Modus, wie sie jetzt ist, am gerechtesten und mit der größten Aussagekraft. Aber nicht immer am spannendsten."

Sein Kollege Pellegrino Matarazzo vom VfB Stuttgart hat dagegen keine klare Präferenz. Er kenne Playoffs aus seiner Heimat USA, dazu gebe es "Pro und Contra". Zwar hätte bei einem solchen Modus auch der VfB eine größere Chance, mal wieder Meister zu werden. Er frage sich aber, ob es "wettbewerbsgerecht" wäre. Vor allem, wenn Bayern München 34 Spieltage "ganz oben steht. Ich finde die Bundesliga aber auch ohne Playoffs attraktiv."

Donata Hopfen, die neue Chefin der Deutschen Fußball Liga (DFL), hatte Playoffs ins Gespräch gebracht. "Die Liga wäre natürlich attraktiver, wenn sie mehr Wettbewerb an der Spitze hätte", hatte die 45-Jährige in einem Interview der "Bild am Sonntag" mit Blick auf den möglichen zehnten Titel des FC Bayern in Serie gesagt.

