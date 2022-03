Gladbach darf wieder in vollem Stadion spielen

Borussia Mönchengladbach darf gegen den FSV Mainz 05 am 3.

Borussia Mönchengladbach darf gegen den FSV Mainz 05 am 3. April erstmals wieder in einem voll besetzten Stadion spielen, teilte der Fußball-Bundesligist mit.

Demnach erlaube die neue Coronaschutzverordnung in Nordrhein-Westfalen künftig wieder 54.042 Zuschauern im Borussia Park. Vor annähernd so vielen Zuschauern hatten die Gladbacher zuletzt Ende Oktober beim 5:0 im DFB-Pokal gegen Bayern München gespielt, als zwischenzeitlich für einige Wochen wieder ein Großteil der Zuschauer zugelassen war. Damals durften 48.500 Zuschauer ins Stadion. Letztmals richtig ausverkauft war der Borussia Park am 7. Dezember 2019 beim 2:1 in der Liga gegen den FC Bayern.

