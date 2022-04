Gladbach will auf jeden Fall mit Torhüter Sommer verlängern

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach will den Ende Juni 2023 auslaufenden Vertrag mit Torwart Yann Sommer "auf jeden Fall" verlängern.

"Dass wir ihn unbedingt halten wollen, das weiß Yann, das habe ich ihm in einem persönlichen Gespräch bereits mitgeteilt. Er ist in der Gegenwart ein unglaublich wichtiger Faktor in unserer Mannschaft und wäre das auch für die Zukunft. Gerade in einer Situation, in der für den Club ein gewisser Umbruch ansteht, spielt Yann eine immens wichtige Rolle", sagte Sportdirektor Roland Virkus dem "Kicker".

"Es war vereinbart, dass wir uns nach der Länderspielpause wieder zusammensetzen. Ich denke, nach dem Fürth-Spiel bietet sich die Möglichkeit, die Gespräche zu intensivieren", ergänzte Virkus. Ein ablösefreier Abschied der Nummer 1 am Vertragsende soll unbedingt vermieden werden.

Der Schweizer Nationaltorwart (33) ist derzeit in bestechender Form, die er zuletzt wieder mit zahlreichen Glanzparaden beim 1:1 gegen den FSV Mainz 05 unterstrich. Voraussetzung ist der Klassenverbleib der Borussia. Mit Europa in der nächsten Saison kann Gladbach Sommer nicht locken, "aber ich kann Yann andere Perspektiven aufzeigen", sagte Virkus: "Denn wir wollen ganz sicher nicht jedes Jahr gegen den Abstieg spielen, sondern wieder etwas aufbauen. Und da würde er in unseren Plänen eine ganz bedeutende Rolle einnehmen."

© dpa-infocom, dpa:220407-99-828270/2 (dpa)