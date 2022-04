Gladbacher Sorgen: Thuram fehlt, Jantschke positiv getestet

Borussia Mönchengladbach muss im Spiel gegen den FSV Mainz 05 auf mehrere Leistungsträger verzichten.

Stürmer Marcus Thuram fällt mit Adduktorenproblemen aus.

Wie lange der Franzose nicht dabei sein wird, darüber soll eine MRT-Untersuchung zu Beginn der kommenden Wochen Klarheit bringen. Abwehr-Routinier Tony Jantschke fehlt wegen einer Corona-Infektion. Ebenfalls nicht dabei sind Nationalspieler Jonas Hofmann, Außenbahnspieler Luca Netz und Innenverteidiger Marvin Friedrich. "Bei Marvin Friedrich sind die Blutwerte nicht so, wie sie sein sollten", sagte Trainer Adi Hütter.

Der Österreicher kehrt nach überstandener Corona-Quarantäne wieder auf die Bank der Borussia zurück. Beim ebenfalls zuletzt infizierten Stammtorwart Yann Sommer ist Hütter zuversichtlich, dass es für einen Einsatz gegen die Rheinhessen am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) reicht.

Für Thuram, der zuletzt in der Offensive gemeinsam mit Alassane Pléa und Breel Embolo aufgelaufen war, könnte Lars Stindl in die Startelf zurückkehren. "Ich finde, er präsentiert sich schon wieder sehr gut. Er ist natürlich für Sonntag mehr als eine Option", sagte Hütter. Der Kapitän hatte nach längerer Verletzungspause am 12. März beim 2:0 gegen Hertha BSC sein Comeback als Einwechselspieler gegeben.

