Gladbacher Stindl und Koné gegen Schalke fraglich

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach muss im West-Duell am Samstag gegen den FC Schalke 04 wohl wieder auf Kapitän Lars Stindl verzichten.

Auch der Einsatz von Manu Koné ist fraglich. Beide Spieler fehlten am Donnerstag im Training. "Hinter beiden steht ein Fragezeichen. Das bei Lars ist aber größer", sagte Trainer Daniel Farke.

Der 34 Jahre alte Stindl, der in seinen beiden letzten Einsätzen für die Borussia drei Tore schoss, hat Rückenbeschwerden und fehlte nach anhaltenden Problemen in den vergangenen Tagen bereits am Mittwoch im Training. "Das ist natürlich nicht ideal. Es wird ein enges Rennen", sagte Farke (46). "Wenn wir ihn morgen zurückhaben, ist er definitiv ein Thema. Wenn nicht, wird es nicht gehen."

Bei Koné (21) sei die Trainingspause dagegen "eher eine Vorsichtsmaßnahme". Der französische Mittelfeldspieler habe "eine leichte Entzündung" im Oberschenkel.

(dpa)