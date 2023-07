Götzes Wehwehchen in Österreich - Bekenntnis zur Eintracht

Im Alter von 31 Jahren spürt Mario Götze gewisse "Wehwehchen". Seine Zukunft sieht er nach einer turbulenten Saison in Frankfurt klar bei der Eintracht.

Fußball-Routinier Mario Götze hat sich im Trainingslager in Österreich öffentlich zu Eintracht Frankfurt bekannt.

"Klar ist es schön, Champions League zu spielen - so ist es bei mir auch, aber es gehört mehr dazu. Ich fühle mich wohl, meine Familie fühlt sich wohl. Dieser Verein hat Riesenpotenzial. Ich identifiziere mich sehr mit dem Verein und freue mich sehr auf die nächsten Monate", sagte Götze in einer Medienrunde in Windischgarsten, wo die Hessen derzeit ihr Trainingslager vor der neuen Bundesliga-Saison absolvieren.

Die Eintracht spielt anders als in der Vorsaison nicht Champions League, sondern Conference League. "In erster Linie geht es für mich um Fußball. Ich liebe den Fußball, das ist das Allerwichtigste. Das Stadion, die Fans, der Club an sich, die Mannschaft, der Verein: Das ist immer so ein komplettes Paket", sagte Götze, der an seine Performance aus der Vorsaison anknüpfen möchte. Sein Vertrag läuft bis Sommer 2026.

Mit 31 Jahren hofft Götze darauf, fit zu bleiben. "Es gibt immer wieder irgendwelche Themen und Wehwehchen. Man wird ja auch nicht mehr jünger. Aber alles gut", sagte der Siegtorschütze aus dem WM-Finale 2014. Götze hatte zuletzt mit einem Infekt zu kämpfen und verpasste deshalb Trainingseinheiten. "Das ist natürlich immer blöd. Man wünscht sich als Spieler, von Anfang bis Ende dabei zu sein, alle Einheiten mitmachen zu dürfen und perfekt in die Saison zu starten", sagte der Offensivspieler. Das erste Pflichtspiel wartet am 13. August im DFB-Pokal bei Lok Leipzig auf die Eintracht.

(dpa)