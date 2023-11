"Hat mich angefasst": Rose beeindruckt vom Svensson-Video

Marco Rose und Bo Svensson verbindet eine Freundschaft. Entsprechend emotional reagierte der Leipziger Trainer auf den Rücktritt des Dänen in Mainz.

Marco Rose hat sich von Bo Svenssons Rücktritt als Trainer des FSV Mainz 05 bewegt gezeigt.

"Ich habe gerade eben sein Video zum ersten Mal gesehen, wie er sich verabschiedet hat. Das ist schon ganz großer Sport, muss ich sagen", sagte der Coach von RB Leipzig. "Es hat mich angefasst. Guter Typ, toller Mensch, toller Trainer." Rose hat mit Svensson in Mainz zusammen gespielt, die beiden verbindet eine Freundschaft. Der 47-Jährige tritt mit Leipzig am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in Mainz an, das bis auf Weiteres von Jan Siewert betreut wird.

Svensson war am Donnerstagabend vom Trainerposten des Tabellenletzten der Fußball-Bundesliga zurückgetreten. Der Däne hatte Mainz im Januar 2021 als Bundesliga-Letzten übernommen und zum Klassenerhalt geführt. In der laufenden Saison gab es in neun Liga-Spielen noch keinen Sieg. "Es hat mich so geprägt. Es wird mich mein ganzes Leben lang prägen. Der Zeitpunkt ist einfach notwendig – auch zu erkennen, dass keiner über dem Verein steht. Wir müssen alle Kräfte bündeln, um diese Situation zu meistern", sagte der 44-Jährige in dem von Rose angesprochenem Video.

Durch den Trainerwechsel ist Mainz schwerer für Leipzig zu analysieren. "Fakt ist, dass uns eine Mannschaft erwartet, die Qualität hat, die auch in den letzten Wochen gekämpft hat", sagte Rose. Es sei eine Mannschaft, die "sicher dort unten nicht reingehört, wo jetzt der Kopf aber auch eine gewisse Rolle spielt".

(dpa)