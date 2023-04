Henke sieht fehlende Führungsspieler als BVB-Problem

Mit zwei Niederlagen verspielte Borussia Dortmund zuletzt die Tabellenführung in der Bundesliga und die Titelchance im Pokal. Der frühere Co-Trainer Michael Henke hat zwei Hauptprobleme ausgemacht.

Der frühere Co-Trainer Michael Henke sieht die aus seiner Sicht fehlenden Führungsspieler im Kader von Borussia Dortmund als ein Hauptproblem des Fußball-Bundesligisten.

Er vermisse "so ein bisschen diese Typen, die du natürlich bei Bayern mehr hast", sagte der 65-Jährige dem Poatal " Sport1", nachdem der BVB zuletzt beim 2:4 in München und beim 0:2 im Pokal-Viertelfinale bei RB Leipzig zwei entscheidende Spiele verloren hatte. "Solche Leader wie Kimmich oder Goretzka sehe ich beim BVB nicht", sagte Henke.

Der langjährige Coach war von 1989 bis 1998 Co-Trainer der Dortmunder und gewann mit dem Club 1997 die Champions League. Nach den jüngsten Auftritten der aktuellen Mannschaft von Trainer Edin Terzic bemängelte Henke vor allem die Einstellung. "Dass sie in so einem Spiel nicht von vorneherein da sind und sich überrollen lassen", antwortete er auf die Frage nach dem Hauptproblem beim 0:2 in Leipzig. "Diese Einstellung, bei einem so wichtigen Spiel den Gegner auffressen zu wollen, das war bei Leipzig zu sehen. Und bei Dortmund eben nicht."

Am ehesten sieht Henke im 34 Jahre alten Ex-Nationalspieler Mats Hummels einen Dortmunder Führungsspieler. "Er wollte unbedingt, war aggressiv, hat sich gewehrt. Solche Typen brauchst du eigentlich." Hummels sei aber "natürlich auch nicht in der Blüte seiner Leistung", außerdem gebe es zu wenige Führungsspieler beim BVB. Kapitän Marco Reus fehle dem Club zu häufig in entscheidenden Partien. "Er hat Schwankungen, fällt zu unglücklichen Zeitpunkten immer wieder aus", sagte Henke über den 33-Jährigen.

