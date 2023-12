Hotel-Leben für Kane in München erstmal vorbei

Nach einem halben Jahr im Hotel zieht Bayern Münchens Torjäger Harry Kane offenbar in seine eigenen vier Wände.

Der englische Nationalmannschaftskapitän bedankte sich mit einem Trikot beim Hotelpersonal, das ihm die Eingewöhnungszeit in München erleichtert habe, schrieb Kane auf X. Thomas Müller habe Angst gehabt, dass sein Zimmer zu klein werden würde, "also war es Zeit, auszuchecken und mit meiner Familie ein eigenes Zuhause zu beziehen", so Kane weiter.

Der Stürmerstar war im Sommer für 100 Millionen Euro von Tottenham Hotspur zu den Bayern gewechselt und erwies sich mit 21 Liga-Toren in 15 Spielen gleich als Volltreffer.

