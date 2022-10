"Inspirierendes Vorbild": RB Leipzig trauert um Mateschitz

Fußball-Bundesligist RB Leipzig trauert um Dietrich Mateschitz.

"Unser Beileid und Mitgefühl gelten seiner Familie sowie seinen Angehörigen und Freunden. Bei aller Trauer möchten wir auch unsere große Dankbarkeit zum Ausdruck bringen für all das, was Dietrich Mateschitz uns als Club ermöglicht hat", hieß es in einem Tweet des deutschen Pokalsiegers.

Der österreichische Getränke-Milliardär Mateschitz starb am Samstag im Alter von 78 Jahren. Zu seinem Sport-Imperium gehören neben RB Leipzig und RB Salzburg unter anderem auch der Eishockey-Club Red Bull München sowie die Formel-1-Teams Red Bull und Alpha Tauri. "Seine Leidenschaft für den Sport, sein Einsatz und Spirit werden uns stets inspirierendes Vorbild bleiben und wir sehen es als unsere Verantwortung an, seine Vision für RB Leipzig in seinem Sinne weiterzuführen", teilte RB mit.

(dpa)