Kahn nach Rückkehr an Spitze: "Jedes Spiel ein Endspiel"

Der FC Bayern München peilt nach dem erfolgreichen Start in die Amtszeit von Trainer Thomas Tuchel das Titel-Triple an.

"Wir haben noch knapp über zwei Monate. In diesen Monaten können wir alles gewinnen", sagte Vorstandschef Oliver Kahn am Sonntag beim TV-Sender Bild. "Darauf liegen der totale Fokus und die totale Konzentration."

Man wolle nicht mehr auf die Details der Trennung von Julian Nagelsmann eingehen, sondern "nach vorne schauen", sagte der 53-Jährige. Die Münchner hatten am Samstag das Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga mit 4:2 gegen Borussia Dortmund gewonnen.

Die Rückkehr an die Tabellenspitze und die in diesem Jahr spannende Liga könnten den Münchnern in diesem Jahr auch abseits des Meisterschaftskampfes helfen. "Jedes Spiel ist jetzt im Grunde ein Endspiel für uns", sagte Kahn mit Blick auf alle Wettbewerbe. "Da kann das schon helfen, wenn man überall Vollgas geben muss."

Möglichst lange mit Tuchel

Tuchel hatte vor einer Woche die Nachfolge von Nagelsmann als Trainer angetreten. "Wir würden uns natürlich auch wünschen und es ist eines unserer Ziele, so langfristig wie möglich mit einem Trainer zusammenzuarbeiten", sagte Kahn nach wiederholten Wechseln auf diesem Posten in den vergangenen Jahren. Aber die Ziele beim FC Bayern seien eben enorm. Man müsse neben Meisterschaft und DFB-Pokal am besten noch "nebenbei" die Champions League gewinnen.

Den Erfolg von Tuchel nur am Abschneiden in der Königsklasse zu messen, "wäre schon abenteuerlich", bemerkte Kahn. Dort geht es für die Münchner in der übernächsten Woche im Viertelfinale gegen Manchester City weiter. Am Dienstag empfangen die Bayern zunächst den SC Freiburg im Viertelfinale des DFB-Pokals.

(dpa)