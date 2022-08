Kalajdzic und Sosa fehlen bei Test-Sieg des VfB

Torjäger Sasa Kalajdzic und Außenverteidiger Borna Sosa standen beim Testspiel des VfB Stuttgart gegen den FC St.

Gallen (3:0) nicht im Kader.

Stattdessen trainierten beide Spieler individuell auf einem Nebenplatz. Sie könnten den Fußball-Bundesligisten diesen Sommer noch verlassen. Kalajdzic wird mit dem englischen Erstligisten Wolverhampton Wanderers in Verbindung gebracht, Sosa mit Atalanta Bergamo aus der italienischen Serie A.

"De facto ist kein offizielles Angebot eingegangen zum jetzigen Zeitpunkt", sagte Stuttgarts Sportdirektor Sven Mislintat nach der Partie. Er bekomme vor allem für Kalajdzic aber die ersten Anfragen von einem Club. Sollte sich bis dahin am aktuellen Stand nichts ändern, würde das Duo im kommenden Liga-Spiel beim 1. FC Köln am Sonntag wieder zum Aufgebot gehören, so Mislintat weiter.

Die Tore für den VfB im Test gegen den Schweizer Super-League-Club erzielten Nikolas Nartey (10. Minute), Luca Pfeiffer (47.) und Philipp Klement (83.). Stuttgarts Trainer Pellegrino Matarazzo brachte viele Reservisten zum Einsatz. Nartey musste nach knapp einer halben Stunde verletzt ausgewechselt werden.

(dpa)