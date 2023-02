Kölns Thielmann schon wieder mit Muskelverletzung

Fußball-Bundesligist 1.

FC Köln muss wegen einer Muskelverletzung schon wieder auf Offensivspieler Jan Thielmann verzichten. Die Diagnose gab der Verein bekannt.

Der 20-Jährige hatte beim 0:3 in Stuttgart schon eine Viertelstunde nach seiner Einwechslung in der 64. Minute verletzt wieder den Platz verlassen. Weil Trainer Steffen Baumgart schon fünfmal gewechselt hatte, musste der FC das Spiel in Unterzahl beenden.

Thielmann hatte nach einer Muskelverletzung in der Winterpause schon die ersten beiden Spiele des Jahres verpasst. "Das sind bittere Momente für den Jungen und für uns", hatte Baumgart schon am Samstag auf der Pressekonferenz gesagt: "Die gehören im Fußball leider dazu. Bei Jan im Moment zu oft, deswegen tut das schon sehr weh."

(dpa)