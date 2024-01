Bundesliga

Leverkusen abgebrüht: Spieler "hatten den Glauben"

So tritt ein Spitzenteam auf - und vielleicht wird man so auch Meister. Bayer Leverkusen sichert sich einen Last-Minute-Erfolg in Augsburg. Der Hinrundenmeister kontert damit den FC Bayern.

Den Last-Minute-Sieg von Hinrundenmeister Bayer Leverkusen wollte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes nicht als Zeichen an Verfolger FC Bayern München verstanden wissen. "Das interessiert mich überhaupt nicht. Wir haben immer gesagt, dass wir uns auf uns konzentrieren. Der Sieg bringt uns drei Punkte und das andere ist uns egal", sagte der frühere Fußball-Nationalspieler nach dem 1:0 (0:0) gegen den FC Augsburg zum Jahresstart in der Fußball-Bundesliga. Der argentinische Weltmeister Exequiel Palacios erlöste die Leverkusener mit seinem Tor in der vierten Minute der Nachspielzeit. "Die Jungen hatten den Glauben, es bis zum Ende zu versuchen", lobte Trainer Xabi Alonso, der nach dem Siegtor ausgelassen jubelte, seine Spitzenreiter. "Das letzte Tor war kein Glück, sondern eine Belohnung für ein gutes Spiel." Leverkusen auch im 26. Pflichtspiel ungeschlagen Die Leverkusener setzten Augsburg unter Dauerdruck. Nur wollte lange eben nicht das verdiente Tor fallen. Rolfes lobte nach dem Schlusspfiff "Glaube, Wille, Zielstrebigkeit und Widerstandsfähigkeit" des Bundesliga-Tabellenführers, der auch im 26. Pflichtspiel in dieser Saison ungeschlagen blieb. Bayer hat weiter vier Punkte mehr als der FC Bayern. Die Münchner hatten am Freitagabend mit 3:0 (1:0) gegen die TSG 1899 Hoffenheim gewonnen und haben noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. "Wir haben das auch ein bisschen erzwungen", befand Rolfes zufrieden nach dem erfolgreichen Auftakt 2024. "Wir haben bis zur letzten Sekunde daran geglaubt." (dpa)

