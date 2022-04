Leverkusen verlängert mit Ersatzkeeper Lomb

Bayer 04 Leverkusen hat den im Sommer auslaufenden Vertrag mit Ersatztorwart Niklas Lomb verlängert.

Der neue Kontrakt des 28-Jährigen gilt bis zum 30. Juni 2024, wie der Fußball-Bundesligist aus dem Rheinland mitteilte.

Lomb spielt seit seiner Jugend für Leverkusen und wurde in den vergangenen Jahren mehrmals verliehen. Für Bayer 04 kam Lomb zweimal in der Bundesliga und viermal in der Europa League zum Einsatz.

"Ich kenne meine Rolle sehr genau und will dazu beitragen, die Mannschaft zu pushen und für ein möglichst hohes Niveau im Training zu sorgen", wird Lomb vom Verein zitiert.

