Bundesliga

vor 36 Min.

Leverkusens Hofmann nicht schwerwiegend verletzt

Aufatmen bei Jonas Hofmann: Leverkusens Offensivmann hat sich in der Europa League nicht ernsthaft verletzt. Sein Einsatz in der Bundesliga am Sonntag entscheidet sich am Wochenende.

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen kann weiter auf Offensivspieler Jonas Hofmann bauen. Der 31-Jährige hat sich beim 3:2 am Donnerstag im Achtelfinal-Rückspiel der Europa League gegen Karabach Agdam nicht schwerwiegend verletzt. "Gute Nachrichten von ihm. Es ist nicht so schlimm", sagte Bayer-Coach Xavi Alonso am Freitag nach einer MRT-Untersuchung bei Hofmann. Der ehemalige Gladbacher war gegen den Club aus Aserbaidschan wegen muskulärer Probleme ausgewechselt worden. Ob Hofmann am Sonntag schon wieder beim SC Freiburg in der Bundesliga auflaufen kann, ist noch unklar und soll sich am Samstag entscheiden. (dpa)

Themen folgen