Mainz-Sportchef Heidel: Beförderung von Siewert offen

Jan Siewert hat Mainz 05 gegen RB Leipzig zum Sieg geführt. Ob der Interimscoach dauerhafter Nachfolger für den zurückgetretenen Bo Svensson wird, bleibt ungeklärt.

Sportvorstand Christian Heidel lässt ein möglicherweise dauerhaftes Engagement von Interimstrainer Jan Siewert beim Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 weiter offen. "Wir haben noch kein einziges Wort über die Zukunft gesprochen", sagte Heidel im Sport1-"Doppelpass".

Man wisse erst seit Mittwochnacht, dass sich der bisherige Cheftrainer Bo Svensson zum Rücktritt entschlossen hatte. "Da gab es gar keine Möglichkeiten, über die Zukunft zu sprechen", sagte Heidel. "Jan ist sicherlich jemand, der über kurz oder lang in der Bundesliga auftauchen wird - vielleicht bei uns."

Man werde in aller Ruhe besprechen, welcher Weg für Mainz der Beste ist. "Er hat es aber gut gemacht", sagte Heidel. Unter der Regie des 41 Jahre alte Trainers der U23-Mannschaft des Vereins hatte Mainz 05 am Samstag mit 2:0 gegen RB Leipzig gewonnen. Es war der erste Saisonsieg der Rheinhessen in der Bundesliga. Der Däne Svensson hatte sich nach dem Aus im DFB-Pokal am vergangenen Mittwoch bei Hertha BSC (0:3) zum Rückzug entschlossen. Siewert hatte in der Saison 2020/21 schon einmal für eine Partie interimsmäßig übernommen.

(dpa)