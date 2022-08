Matthäus: Kein wahrer Bayern-Konkurrent im Titelkampf

Für Lothar Matthäus ist der Kampf um die deutsche Fußball-Meisterschaft schon nach zwei Spieltagen zu Gunsten des FC Bayern entschieden.

"Ich sehe ehrlich gesagt keinen wahren Konkurrenten im Kampf um die Deutsche Meisterschaft", schrieb der Ehrenspielführer der Nationalmannschaft in seiner Sky-Kolumne.

Neben den Münchnern sind nur noch die Dortmunder mit zwei Siegen in die Bundesliga gestartet - und für den 61-jährigen Matthäus vielleicht der Bayern-Herausforderer. "Wenn überhaupt", so Matthäus. Für den neuen BVB-Trainer Edin Terzic (39) gibt es ein Lob. "Er bringt das mit, was den Dortmundern gefehlt hat. Diese tiefe Identifikation, die von der Bank aus auf die Spieler überschwappt. So viel Leidenschaft und Liebe zu diesem Club strahlen aus ihm heraus, dass ich mir sicher bin, dass sie eine sehr gute Saison spielen werden."

Bei Matthäus kommt aber auch Bayern-Trainer Julian Nagelsmann (35) genau wie Sportvorstand Hasan Salihamidzic (45) gut weg. "Ich gebe Hasan Salihamidzic die Note eins für seine Transfermarkt-Aktivitäten", schrieb Matthäus und begründete die Notenvergabe so: "Weil ich möchte, dass er mich nach langer Zeit mal wieder auf einen Kaffee einlädt." Der Fußball-Experte spielte darauf an, dass er Salihamidzic im Frühjahr öffentlich in Frage gestellt hat. "Spaß beiseite", meinte Matthäus, "die Einkäufe und Verkäufe, die Brazzo in dieser Transferperiode bis zum jetzigen Zeitpunkt getätigt hat, sind großartig."

Nun sei der Bayern-Trainer gefordert, der den Konkurrenzkampf moderieren müsse. "Aber ich glaube, dass er dafür genau der Richtige ist. Er hat Fingerspitzengefühl, wird die richtigen Worte finden und außerdem sind es am Ende so viele Spiele, dass jeder zum Einsatz kommen wird", erklärte Matthäus.

(dpa)