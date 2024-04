Medien: Bayern und Haching kooperieren bei Talenteförderung

Der FC Bayern will wieder mehr Stars selber ausbilden. Wie mehrere Medien berichten, könnten die Münchner künftig mit einem Drittligisten aus der Nähe zusammenarbeiten. Wie sollte das Ganze aussehen?

Der FC Bayern München könnte künftig eventuell mit der SpVgg Unterhaching in der Talenteförderung zusammenarbeiten. Über eine angeblich geplante Kooperation zwischen dem deutschen Fußball-Rekordmeister und dem Drittligisten aus dem Münchner Vorort berichteten mehrere Medien übereinstimmend.

Demnach könnte der FC Bayern künftig ausgewählte Talente, für die bei den Profis noch kein Platz für dauerhafte Einsätze ist, an die SpVgg Unterhaching ausleihen, damit diese dort Spielpraxis auf höherem Niveau sammeln und so besser an das Topniveau herangeführt werden. Die zweite Mannschaft der Münchner spielt aktuell nur in der 4. Liga.

Adeyemi wurde in Unterhaching ausgebildet

"Der FC Bayern ist immer im Gespräch mit Blick auf künftige Kooperationen auf unterschiedlichen Ebenen, die jeweils unterschiedliche Schwerpunkte haben. Zu Spekulationen äußern wir uns grundsätzlich nicht", teilten die Münchner mit. Die zweite Mannschaft sei "essenzieller Bestandteil unserer Ausbildungsstrategie".

Die SpVgg Unterhaching wollte sich am Dienstag zu den Berichten nicht äußern. In Unterhaching wurde etwa Karim Adeyemi ausgebildet, der heute für Borussia Dortmund stürmt und Nationalspieler wurde. Den Sprung ins Rampenlicht schaffte zuletzt auch Hachings Nachwuchskeeper Konstantin Heide, der im vergangenen Jahr mit der U17 Weltmeister wurde. Der heute 18-Jährige hatte im Halbfinale gegen Argentinien und im Endspiel gegen Frankreich jeweils zwei Elfmeter gehalten.

(dpa)