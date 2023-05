Meistertitel verspielt: Terzic weint vor der Südtribüne

Nach dem dramatisch verpassten Meistertitel hat Borussia Dortmunds Trainer Edin Terzic seinen Emotionen freien Lauf gelassen.

Der Dortmunder Trainer wurde nach dem 2:2 des BVB gegen den FSV Mainz 05 am Samstag von den Dortmunder Fans lautstark mit Sprechchören gefeiert. Der 40-Jährige trat vor die Südtribüne, klopfte sich mit der rechten Hand aufs Herz und verbarg seine Trauer nicht. Mit beiden Händen wischte er sich die Tränen aus dem Gesicht.

"Fühlt sich heute komplett beschissen an"

"Ich glaube, dass wir gespürt haben, dass nicht nur die ganze Mannschaft, sondern das ganze Stadion, die Stadt, daran geglaubt haben, dass wir hier gewinnen", sagte Terzic, der auch auf der Pressekonferenz rund anderthalb Stunden nach Abpfiff noch sehr emotional war. "Es fühlt sich heute komplett beschissen an." Der Coach gratulierte auch dem FC Bayern München. "Es ist der ehrlichste Titel, den man gewinnen kann, wenn man nach 34 Spieltagen oben steht", sagte er.

Durch ein spätes Tor beim 1. FC Köln sicherte sich statt Dortmund erneut der FC Bayern den Titel in der Fußball-Bundesliga. Der BVB und die Münchner haben nach 34 Spieltagen jeweils 71 Punkte. Der FCB hat aber die deutlich bessere Tordifferenz.

"Wenn man sieht, wie die Jungs in der Kabine auf dem Boden liegen, diese Leere, dann fühlt es sich sehr unfair an", sagte Terzic. "Es fühlt sich alles sehr leer an. Trotzdem weiß ich, dass es morgen einen neuen Tag gibt, morgen weitergeht. Wir waren 90 Minuten davon entfernt, die Schale nach Dortmund zu holen. Wir waren ein Tor davon entfernt, ab morgen sind wir wieder 34 Spieltage davon entfernt. Wir sind die letzten Wochen auf einem richtig guten Weg gewesen. Jetzt geht es darum, die nächsten 34 Spieltage zu nutzen, um es dann endlich zu schaffen."

(dpa)