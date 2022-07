Mittelfußbruch: Freiburgs Höler verpasst Saisonauftakt

Stürmer Lucas Höler hat sich im Trainingslager des SC Freiburg den rechten Mittelfuß gebrochen und wird den Saisonstart verpassen.

Das teilte der Fußball-Bundesligist mit. Die Badener bereiten sich derzeit im österreichischen Schruns auf die kommende Spielzeit vor. Diese beginnt für sie am 31. Juli mit der Erstrunden-Partie im DFB-Pokal bei Zweitligist 1. FC Kaiserslautern.

In der Liga treten die Freiburger zum Auftakt am 6. August beim FC Augsburg an. In der vergangenen Saison erzielte der 28-jährige Höler sieben Bundesliga-Tore für den Sport-Club.

(dpa)