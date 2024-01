Münchner de Ligt und Upamecano wieder auf dem Platz

Nach einer Pause sind die Innenverteidiger Matthijs de Ligt und Dayot Upamecano beim FC Bayern München zum Abschluss des Trainingslagers in Portugal wieder auf den Platz zurückgekehrt.

Dies berichtete der deutsche Fußball-Rekordmeister am Mittwoch in Faro.

De Ligt, der sich eine Kapselverletzung am linken Knie zugezogen hatte, absolvierte aber nur ein Lauftraining. Die Münchner brechen aus ihrem Kurztrainingslager wieder am Donnerstag in die Heimat auf. Der Fokus an der Algarve lag neben dem Training auf Teambuilding-Maßnahmen.

Der 24 Jahre alte De Ligt habe "Glück im Unglück" gehabt, sagte Trainer Thomas Tuchel dem Sender Sky: "Es ist jetzt nur schmerzabhängig, also es gibt keinerlei Verletzung. Wir hoffen, dass er am Freitag zurück ins Training kann und dann sollte er auch spielen können am Sonntag." Dann empfangen die Münchner den SV Werder Bremen (15.30 Uhr/DAZN).

Neuzugang Eric Dier (30), der wegen der kurz bevorstehenden Geburt seines ersten Kindes vorzeitig aus dem Trainingslager abgereist war, ist ebenfalls eine Option für das Werder-Spiel. "Dazu müsste er am Freitag dann wahrscheinlich da sein. Ich hoffe, dass bei ihm alles glatt geht, es ist natürlich ein sehr guter Grund abzureisen, aber sportlich und für ihn persönlich ist es natürlich doof", sagte Tuchel.

