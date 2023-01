Nach Bayerns Stotterstart: "Zeit, dass wir umschalten"

Zwei 1:1-Unentschieden nach der langen WM-Pause sind zu wenig für die hohen Ansprüche beim FC Bayern. Trainer, Sportvorstand und Kapitän sprechen deutliche Worte vor dem Topspiel gegen Frankfurt.

Nach dem in letzter Minute abgewendeten Total-Fehlstart ins neue Fußballjahr sprach Sportvorstand Hasan Salihamidzic mit Blick auf das letzte Spiel der englischen Woche gegen Eintracht Frankfurt beim FC Bayern München Klartext. "Es ist jetzt höchste Zeit, dass wir umschalten, dass wir genauso anfangen, wie wir in der zweiten Halbzeit gespielt haben, dass wir begreifen, dass es jetzt um die Meisterschaft geht", sagte Salihamidzic nach dem 1:1 am Dienstagabend gegen den 1. FC Köln.

Vier Tage zuvor hatte der Hinrunden-Erste der Bundesliga im Topspiel bei RB Leipzig ebenfalls 1:1 gespielt. Trainer Julian Nagelsmann äußerte sich ähnlich nach dem Zwei-Punkte-Stotterstart des deutschen Serienmeisters nach der langen WM-Pause, die bei etlichen Münchner Profis noch nachzuwirken scheint. Zuvor hatte es zehn Pflichtspielsiege nacheinander gegeben, die Bayern spielten dominant und effektiv.

"Mit der zweiten Halbzeit haben wir die Benchmark gesetzt für uns selbst", sagte Nagelsmann zur Leistungssteigerung in der deutlich besseren zweiten Hälfte gegen Köln. "Das sollten wir über 90 Minuten hinkriegen", forderte der 35 Jahre alte Coach.

Kimmich: "Müssen gieriger und griffiger auftreten"

Kapitän Joshua Kimmich hatte in der Allianz Arena gegen Köln mit einem sehenswerten und zugleich unhaltbaren Fernschuss für den späten, aber verdienten Ausgleich gesorgt. Auch er lobte das Auftreten seiner Mannschaft nach der Pause und rügte die erste Spielhälfte. "Für mich ist es eine Einstellungssache. Wir müssen gieriger und griffiger auftreten, das hat uns im letzten Jahr ausgezeichnet", sagte Kimmich.

Salihamidzic sieht Einstellungsdefizite bei einigen Münchner Akteuren. Es gebe aber auch "einige Jungs, die wollen, die die richtige Mentalität auf den Platz bringen. Wir haben schon einige Lichtblicke gehabt", bemerkte der Sportvorstand. Zum Beispiel Torschütze Kimmich, Leroy Sané oder auch der eingewechselte Franzose Kingsley Coman, der sich für einen Startelfeinsatz im Topspiel am Samstag (18.30 Uhr) wieder in der Münchner Arena gegen Verfolger Eintracht Frankfurt empfahl.

(dpa)