Nagelsmann über Bayern-Wechsel: "Großer Schritt"

Für Julian Nagelsmann hat bei seinem Wechsel zum FC Bayern auch die Begeisterung für den deutschen Fußball-Rekordmeister eine Rolle gespielt.

"Der FC Bayern ist der größte deutsche Verein. Jede Chance im Leben hat ein Verfallsdatum. Man hat nicht unendlich begrenzte Möglichkeiten, so ein Jobangebot anzunehmen", erklärte der 35 Jahre alte Trainer in einem Interview, das Nagelsmann der Europäischen Fußball-Union Uefa gegeben hat.

Der Wechsel von RB Leipzig zum FC Bayern im Sommer 2021 sei ein "großer Schritt" gewesen. "Aber trotzdem hat zuerst mal mein Herz reagiert, das war natürlich euphorisch. Der Kopf hat versucht, dem Ganzen nüchtern die nötige Sachlichkeit zu geben. Aber das gibt es einfach nur sehr, sehr selten, dass man die Option hat, in seiner Heimat den größten Club zu trainieren. Darüber bin ich sehr froh", erklärte er.

Nagelsmann, der aus Landsberg am Lech kommt, unterschrieb einen Fünfjahresvertrag in München. In seiner ersten Saison holte er mit der deutschen Meisterschaft nur einen Titel. In dieser Spielzeit sind die Münchner ebenfalls Bundesliga-Tabellenführer und noch im DFB-Pokal sowie in der Champions vertreten. Am Dienstag starten die Bayern mit medizinischen Untersuchungen und Leistungsdiagnostik in die Restsaison.

(dpa)