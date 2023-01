Nationalspieler Götze ist "happy" bei Eintracht Frankfurt

Nationalspieler Mario Götze fühlt sich rundum zufrieden bei Eintracht Frankfurt.

"Ich bin sehr happy damit, wie die vergangenen sechs Monate verlaufen sind", sagte der 30 Jahre alte offensive Mittelfeldspieler in einem Beitrag auf der Homepage des hessischen Fußballclubs. "Was hier gerade heranwächst, ist sehr positiv. Das spiegelt sich auf dem Spielfeld wider." Götze war Anfang der Saison von der PSV Eindhoven an den Main gewechselt.

Die Eintracht ist Bundesliga-Tabellenvierter und steht in den Achtelfinals der Champions League und des DFB-Pokals. "Wenn man gesehen hat, wie wir gespielt haben, wie wir verteidigt und angegriffen haben, war das ein beeindruckendes Gesamtpaket", befand Götze. "Wir haben uns das stückweise erarbeitet, sodass die Ausgangssituation sehr gut für eine erfolgreiche zweite Saisonhälfte ist."

Gestärkt wird sein Optimismus, an das Niveau der Hinrunde anknüpfen zu können, durch die Chemie im Team: "Die Stimmung in der Mannschaft und im gesamten Verein ist sehr gut. Unsere Ziele und der sportliche Erfolg stehen über allem. Dafür geben wir alles."

(dpa)